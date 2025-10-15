اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية

أ ش أ

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسـين شاهين، مع وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، أمس الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين واليونان.

وأكدت الوزيرة – وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية – أهمية تتويج هذه العلاقات بالاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الجانبان الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نجاح مساعي السلام في الشرق الأوسط.

وحذّرت الوزيرة الفلسطينية من الخطر المتصاعد في الضفة الغربية نتيجة المخططات الاستيطانية ومشروع (E1) الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الوزير اليوناني أن بلاده تقترب من خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، معرباً عن استعداد اليونان لتقديم كل ما يلزم خلال مرحلة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.