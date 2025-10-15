قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسابق الزمن للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك اتجاه في الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله لحقن حسين الشحات بالبلازما لتجديد الأنسجة المصابة وتسريع التئامها من أجل عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "علمت أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حدد فترة غياب حسين الشحات عن الملاعب لمدة شهرين".

حسين الشحات الأهلي الإصابة وتر العضلة الخلفية الجهاز الطبي لفريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

ترشيحاتنا

المتهمة

تفاصيل حبس البلوجر دونا محمد بسبب رقص خادش بملابس خليعة

هدير عبد الرازق

نشر فيديوهات خادشة للحياء.. نظر محاكمة طليق البلوجر هدير عبدالرازق.. غدا

سوزى الاردنبة

غدا نظر محاكمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

بالصور

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد