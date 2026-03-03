350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

تراجعت أسعار الذهب بقوة منذ منتصف تعاملات أمس الإثنين، وهبط سعر الجرام بأكثر من 350 جنيها في الجرام .

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبير يوم السبت في مصر رغم إجازة البورصة العالمية وقت بداية الضربة الأمريكية على إيران.

وحينها أوقف البعض التسعير لسعر الذهب في مصر.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5080 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6214 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7250 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8286 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 58 ألف جنيه.