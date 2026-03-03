قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
ديني

نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28

القارئ عمر علي
القارئ عمر علي
أحمد سعيد

أعلن القارئ عمر علي، أحد نجوم برنامج دولة التلاوة، حصوله على المركز الثاني في الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي للقرآن الكريم، وذلك بعد منافسة قوية بين نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم.

القارئ عمر علي يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن

وقال القارئ عمر علي، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، «الحمد لله حمد الشاكرين.. انتهت رحلتي في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة 28 بحصولي على المركز الثاني بفضل الله»، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي توّج به مشواره في المسابقة.

وأضاف القارئ أنه وهو يغادر منصة التتويج، لا يسعه إلا أن يتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من دعمه، مؤكدًا أن الكلمات الطيبة والدعوات التي وصلته بظهر الغيب كانت خير زاد له في هذه الرحلة القرآنية.

القارئ عمر علي القارئ عمر علي يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن جائزة دبي الدولية للقرآن عمر علي جائزة دبي الدولية دولة التلاوة

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
فوائد تناول البنجر للصحة
خلال اللقاء
