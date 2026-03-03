نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28

أعلن القارئ عمر علي، أحد نجوم برنامج دولة التلاوة، حصوله على المركز الثاني في الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي للقرآن الكريم، وذلك بعد منافسة قوية بين نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم.

القارئ عمر علي يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن

وقال القارئ عمر علي، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، «الحمد لله حمد الشاكرين.. انتهت رحلتي في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة 28 بحصولي على المركز الثاني بفضل الله»، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي توّج به مشواره في المسابقة.

وأضاف القارئ أنه وهو يغادر منصة التتويج، لا يسعه إلا أن يتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من دعمه، مؤكدًا أن الكلمات الطيبة والدعوات التي وصلته بظهر الغيب كانت خير زاد له في هذه الرحلة القرآنية.