بالصور

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

آية التيجي

تعتبر المبكبكة بالسجق وكرات اللحم من الأكلات السريعة التي تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، خاصة مع اعتمادها على طهي المكرونة مباشرة داخل الصلصة، ما يمنحها قوامًا كريميًا مميزًا ونكهة مركزة. 

وقدم الشيف حسن طريقة عمل المبكبكة بالسجق وكرات اللحم، والتي يمكن تحضيرها على الإفطار في شهر رمضان بنتيجة تضاهي المطاعم.

المكونات :
نصف كيلو مكرونة صغيرة
250 جرام سجق بلدي مقطع
250 جرام لحم مفروم
بصلة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
2 كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 كوب مرق ساخن
ملح وفلفل أسود
كمون وكزبرة ناشفة
شطة حسب الرغبة
2 ملعقة زيت
بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير:
ـ يُتبل اللحم المفروم بالملح والفلفل ويُشكل كرات صغيرة.
ـ في حلة على النار يُشوح السجق في الزيت حتى يتغير لونه، ثم تُضاف كرات اللحم حتى تتحمر من الخارج.
ـ يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل، ثم الثوم والبهارات.
ـ يُضاف عصير الطماطم والصلصة ويُترك الخليط حتى يغلي.
ـ تُضاف المكرونة النيئة مباشرة مع المرق الساخن، وتُترك على نار متوسطة مع التقليب حتى تنضج وتمتص الصلصة.
ـ تُزين بالبقدونس وتُقدم ساخنة.

أسرار نجاح المبكبكة

ـ عدم سلق المكرونة مسبقًا للحفاظ على القوام الكريمي.
ـ التقليب المستمر لمنع الالتصاق.
ـ يمكن إضافة فلفل ألوان أو مكعب مرق لزيادة النكهة.

القيمة الغذائية

وتحتوي المبكبكة بالسجق وكرات اللحم على البروتين من اللحم والسجق، والكربوهيدرات من المكرونة، ما يجعلها وجبة مشبعة مناسبة للغداء.

