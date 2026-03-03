الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فيلق لبنان بالحرس الثوري الإيراني في ضربة بطهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل داود علي زاده، القائم بأعمال قائد "فيلق لبنان" في "فيلق القدس، في هجوم استهدف العاصمة الإيرانية طهران.

وعرف علي زاده بدوره المركزي في التنسيق بين إيران و"حزب الله اللبناني"، حيث كان حلقة الوصل بين كبار قادة فيلق القدس وقيادة حزب الله، قبل أن يتولى منصبه خلفاً لحسن مهدوي، الذي قتل أيضًا في غارة إسرائيلية سابقة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن هذا الاستهداف يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي لفيلق لبنان في تعزيز النفوذ الإيراني بالمنطقة وربط خطوط القيادة بين طهران وبيروت.