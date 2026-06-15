أمريكا تنفي الرواية الإيرانية: لا مليارات مجمدة دون التزامات واضحة

نفى مسؤول أمريكي، في تصريحات نقلها موقع “أكسيوس”، صحة ما تردد بشأن حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة قبل استكمال مسار التفاوض، مؤكداً أن أي إفراج عن هذه الأموال سيظل مشروطاً بتنفيذ طهران لتعهداتها المتفق عليها.

وأوضح المسؤول أن إيران لن تحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون شروط مسبقة أو قبل انتهاء فترة المفاوضات المحددة بـ60 يوماً، مشدداً على أن ما يتم تداوله بشأن الإفراج الفوري عن هذه الأموال "لا يعكس حقيقة التفاهمات القائمة".

وأضاف أن الادعاءات الإيرانية حول إطلاق سراح الأموال المجمدة تُعد تضليلاً للرأي العام، مؤكداً أن واشنطن تتمسك بمبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، ولن توافق على تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من وفاء إيران بكامل التزاماتها.