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الحرارة تقترب من 42.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرارة تقترب من 42.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
العاصمة الجديدة 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنها 33 23
دمنهور 32 22
وادي النطرون 33 22
كفر الشيخ 30 22
بلطيم 29 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 34 22
شبين الكوم 34 22
طنطا 34 21
دمياط 29 23
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 22
العريش 31 19
رفح 30 19
رأس سدر 36 22
نخل 34 14
كاترين 29 13
الطور 32 24
طابا 32 22
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 26
الإسكندرية 29 21
العلمين 29 21
مطروح 27 20
السلوم 29 21
سيوة 33 24
رأس غارب 35 24
سفاجا 35 27
مرسى علم 36 28
شلاتين 36 26
حلايب 34 27
أبو رماد 37 27
مرسى حميرة 36 26
أبرق 38 27
جبل علبة 38 28
رأس حدربة 34 26
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 24
سوهاج 38 25
قنا 40 26
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 40 25
أبوسمبل 41 26

الأرصاد طقس الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية أمطار

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