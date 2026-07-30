قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو ينشر مقاتلات ودفاع جوي من إيطاليا وإسبانيا وتركيا في ليتوانيا ورومانيا

مقاتلات ووحدات دفاع جوي
مقاتلات ووحدات دفاع جوي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر مقاتلات ووحدات دفاع جوي من إيطاليا وإسبانيا وتركيا على جناحه الشرقي، لتحل محل قوات جوية فرنسية وبرتغالية ورومانية، في إطار توسيع المهمة من مراقبة الأجواء إلى دور أشمل في الدفاع الجوي والصاروخي.

وقال الحلف،فى بيان نشر على موقعه الرسمى اليوم/الخميس/، إن الانتشار الجديد يهدف إلى توفير استجابة أكثر مرونة في إطار منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، وتعزيز الردع وحماية المجال الجوي لدوله الأعضاء في مواجهة التهديدات الناشئة.

وتنشر تركيا للمرة الأولى نحو 80 عسكرياً وخمس مقاتلات من طراز "إف-16" في قاعدة آماري الجوية بإستونيا، لتتولى المهمة من القوات الجوية البرتغالية الموجودة هناك منذ مارس.

وتعود آخر مشاركة تركية في مهمة مراقبة أجواء البلطيق إلى نحو 20 عاماً، عندما نشرت أنقرة مقاتلاتها في قاعدة شياولياي الجوية في ليتوانيا. 

وفي ليتوانيا، تنشر القوات الجوية الإيطالية أربع مقاتلات "يوروفايتر تايفون" وأكثر من 100 عسكري في قاعدة شياولياي، لتخلف القوات الجوية والفضائية الفرنسية التي تولت قيادة المهمة إلى جانب القوات الجوية الرومانية منذ مارس 2026.

أما إسبانيا، فستنشر في قاعدة ميهايل كوغالنيتشانو الجوية في رومانيا سبع مقاتلات "إف-18" ونحو 200 عسكري، إلى جانب طائرة نقل وتزويد بالوقود جواً من طراز "إيه-400 إم".

كما تشمل المرحلة النهائية من الانتشار الإسباني ثلاث مروحيات من طراز "إن إتش-90"، ستكلف بمهام التصدي للطائرات المسيّرة.

وقال قائد الوحدة الإسبانية، المقدم ألبرتو كالفو، إن هدف الانتشار هو المساهمة في ردع الحلفاء وحماية المجال الجوي للناتو وتعزيز وضع الحلف الدفاعي على الجناح الشرقي.

وأضاف أن الدفاع الجماعي «ليس مبدأ مجرداً، بل مسؤولية يومية تتطلب الحضور والجاهزية والمصداقية»، مؤكداً أن إسبانيا تشارك في المهمة بوصفها حليفاً موثوقاً وقادراً.

وأوضح الناتو أن المهمة الجديدة تتجاوز المفهوم التقليدي لمراقبة الأجواء، الذي يركز أساساً على التعامل مع الطائرات المأهولة والمسيّرة، لتشمل الحماية من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية عبر مختلف المجالات العملياتية.

ويعتمد إطار الدفاع الجوي على منظومة متعددة الطبقات تغطي جميع الاتجاهات، وتشمل مقاتلات الاستجابة السريعة، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي البرية والبحرية، وقدرات مكافحة الطائرات المسيّرة.

ويأتي الانتشار بعد تفعيل نشاط اليقظة المعزز المعروف باسم "الحارس الشرقي" في سبتمبر الماضي، ضمن جهود الناتو لتقوية دفاعاته الجوية والصاروخية المتكاملة والاستجابة لأي تغيرات في البيئة الأمنية.

حلف شمال الأطلسي الناتو إيطاليا إسبانيا تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

تقديم كلية الشرطة 2026

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026.. الشروط والأوراق

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار الآن..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد