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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين، الموافق 15 يونيو 2026.

وأفاد بيان الهيئة بأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما خلال فترات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى للمناطق المختلفة التباينات الآتية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى في القاهرة 34 درجة والصغرى 23 درجة، بينما يسجل الوجه البحري 33 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى.

السواحل الشمالية: تبلغ العظمى على السواحل الغربية 28 درجة والصغرى 20 درجة، في حين تسجل السواحل الشرقية عظمى بمقدار 28 درجة وصغرى 21 درجة.

محافظات الصعيد: تشهد مناطق شمال الصعيد درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 والصغرى 24، بينما ترتفع في جنوب الصعيد لتسجل العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

ونبّهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة السائدة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.

الظواهر الجوية ونشاط الرياح

تتأثر البلاد بعدد من الظواهر الجوية المتنوعة على مدار اليوم، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

شبورة مائية صباحية: تتكون في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون "كثيفة أحياناً" على مناطق من شمال ووسط سيناء.

نشاط الرياح والأتربة: تنشط الرياح أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

فرص الأمطار والرذاذ: أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما تتواجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة الجهات المعنية والمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية، مؤكدة أن التحديثات مستمرة بناءً على دراسة أحدث خرائط الطقس.

الهيئة العامة للأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة حار رطب توقعات درجات الحرارة

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