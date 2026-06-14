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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحا

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواءً صيفية حارة تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين، خاصة خلال ساعات النهار. 

فترات الصباح الباكر 

وتواصل الشبورة المائية ظهورها خلال فترات الصباح الباكر على عدد من الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة. 

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيًا مع نهاية الأسبوع.

حالة الطقس

درجات حرارة أعلى من القيم المسجلة

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مصحوبًا بزيادة في نسب الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى شعور المواطنين بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

استمرار الأجواء الصيفية

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها بشكل طفيف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتسجل نحو 38 درجة مئوية في الظل، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون أكثر حرارة مقارنة بالأيام السابقة، في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

نسب الرطوبة المرتفعة

وأضاف أن نسب الرطوبة المرتفعة تعد العامل الرئيسي وراء زيادة الإحساس بحرارة الطقس، لافتًا إلى أن الأجواء ستظل حارة خلال الأيام المقبلة، رغم توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

ذروة الارتفاعات الحالية

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، لتدور حول 34 درجة مئوية، وهو ما يسهم في تحسن نسبي بالأحوال الجوية مقارنة بذروة الارتفاعات الحالية.

حالة الطقس

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وأوضح القياتي أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، حيث تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

الحرارة تواصل الارتفاع.. والأرصاد تكشف الطقس لـ منتصف الأسبوع القادم

إجراءات السلامة والقيادة 

وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بإجراءات السلامة والقيادة بحذر خلال فترات تكون الشبورة، موضحًا أنها تبدأ في التلاشي تدريجيًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

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