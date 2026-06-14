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الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2026، والذي يوافق آخر أيام فصل الربيع، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على غير المعتاد قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح على عدد من المناطق يسهم في تحسين الإحساس بحالة الطقس وتخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل على معظم المناطق، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح مهمة أثناء القيادة

ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، من خلال:

خفض السرعة والالتزام بالقيادة الهادئة.

ترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

استخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية المنخفضة.

تشغيل آلة التنبيه على فترات متقطعة عند الحاجة.

التوقف فورًا في حال انعدام الرؤية بشكل كامل.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق الدرجات المسجلة في الظل.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، مع متابعة البيانات الرسمية والنشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس.

أجواء أكثر اعتدالًا قبل بداية الصيف

ورغم استمرار الأجواء الحارة نهارًا، فإن تراجع درجات الحرارة ونشاط الرياح يمنحان المواطنين أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام الماضية، في مفاجأة مناخية تسبق انطلاق فصل الصيف بأيام قليلة.

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