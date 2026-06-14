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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6275 جنيهًا .. تفاصيل آخر سعر لأشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم الأحد 14-6-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارًا مع أول تعاملات له صباح اليوم الأحد 14-6-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب 

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيهًا للشراء و 6225 جنيهًا للبيع.

استقرار الذهب

وصل سعر الذهب لدرجات مستقرة من دون تغيير؛ منذ اغلاق التعاملات داخل محلات الصاغة أمس.

سعر الذهب

تحركات الذهب

سجل سعر الذهب ارتفاعا مع أول تعاملات  اليوم ليصعد بقيمة 25 جنيهًا جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيهاً.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيهًا للشراء و 7114 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيهًا للشراء و 6521 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6275 جنيهًا للشراء و 6225 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5378 جنيهًا للشراء و 5335 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4219 دولارًا للشراء و 4218 دولارًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما وازن المستثمرون بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,107.57 دولار للأوقية وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 4,023.96 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

سعر الذهب في مصر

في المقابل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 4,124.92 دولار للأوقية وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان المعدن النفيس قد فقد أكثر من 4% من قيمته خلال الجلسة السابقة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 64.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,685.60 دولار للأوقية.

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