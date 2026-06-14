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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات للمواطنين

الطقس
الطقس
يارا أمين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء درجات الحرارة عند معدلات مرتفعة خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون معتدلة نسبيًا في الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتسود أجواء حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما تصل إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع استمرار الشعور بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار الطقس الحار نهارًا على أغلب المحافظات، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليلًا، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الموجة الحارة، إذ يظل تأثيرها قائمًا خاصة في المناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، وهو ما يعزز الشعور بالإجهاد الحراري خلال فترات الظهيرة.

كما أشارت إلى نشاط متوقع للرياح على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، الأمر الذي قد يساهم في تلطيف الإحساس بحرارة الطقس، دون أن يؤثر بشكل ملحوظ على درجات الحرارة الفعلية.

وبحسب التوقعات، تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما تكون أقل حدة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، مع طقس مائل للاعتدال خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحرص على الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الصباحية

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