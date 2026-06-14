توك شو|استقرار الذهب والطقس والعملات..سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انخفاض الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر أيام الربيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2026، والذي يوافق آخر أيام فصل الربيع، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على غير المعتاد قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو الجاري وفقا لما رصدة صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح على عدد من المناطق يسهم في تحسين الإحساس بحالة الطقس وتخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على حركة التداول داخل محال الصاغة، خاصة بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين وفقا لما لما عرضة برنامج صباح البلد.

وجاءت الزيادة الجديدة بعد موجة من التحركات السعرية التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والراغبين في الشراء.

قبل ما تسافر.. اعرف سعر العملات العربية أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك رغم التطورات والتوترات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة وفقا لما رصدة صباح البلد.

وأظهرت التعاملات استقرار أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، مع استمرار توافر العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك وشركات الصرافة وفقًا لاحتياجات العملاء.

جيش الاحتلال يعلن اختراق الأجواء بمسيرتين.. وانفجارهما في الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي على الحدود مع لبنان، في تطور أمني جديد بالمنطقة.

سقوط وانفجار المسيرتين

وقال جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إنه تم رصد سقوط وانفجار المسيرتين بعد دخولهما الأجواء الإسرائيلية في الجليل الغربي.

سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مسيرتين أطلقهما حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب منطقة رأس الناقورة، في تطور أمني جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية تنقل النبأ العاجل

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها سقوط المسيرتين في محيط رأس الناقورة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأضرار أو الخسائر المحتملة.

التموين تكشف حقيقة إلغاء 850 ألف بطاقة.. وتوضح معايير الاستبعاد من الدعم

أثارت الأنباء المتداولة بشأن إلغاء مئات الآلاف من البطاقات التموينية حالة من الجدل بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات حول حقيقة الأرقام المتداولة والفئات المستهدفة من إجراءات تنقية قواعد البيانات. وفي هذا الإطار، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح الموقف الرسمي وحسم الجدل بشأن ملف استبعاد غير المستحقين للدعم.

لا صحة لإلغاء 850 ألف بطاقة تموينية

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح، مشددًا على أن أعمال تنقية البيانات ما زالت مستمرة، وأن العدد النهائي للمستبعدين لم يُحدد بعد. وأوضح أن الوزارة ستعلن الأرقام الرسمية عقب الانتهاء من مراجعة البيانات بشكل كامل.

ربيع ياسين: منتخب مصر قادر على الذهاب بعيدًا في كأس العالم

أعرب ربيع يسين، نجم الكرة المصرية السابق، عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مقومات قوية تؤهله لتخطي مرحلة المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية.

إشادة بالجهاز الفني واللاعبين المحترفين

وقال ياسين في في تصريحات لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»:إن المنتخب الوطني يمتلك جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة حسام حسن، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يقدمون مستويات قوية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص المنتخب في المنافسة بقوة خلال البطولة.

رشيد للبترول: محطة غرب الدلتا ركيزة استراتيجية لزيادة إنتاج الغاز وخفض التكاليف

أكد خالد جاد رئيس شركة رشيد للبترول أن الموقع الاستراتيجي لمحطة غرب الدلتا يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في مصر، نظرًا لاعتماده على بنية تحتية متطورة تم تنفيذها وفق أعلى المعايير التكنولوجية العالمية، بما يتيح استيعاب إنتاج الشركة بالإضافة إلى إنتاج شركات أخرى عاملة في المنطقة.

وأوضح خلال جولة خاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" أن المحطة لا تقتصر وظيفتها على معالجة الإنتاج المحلي فقط، بل تُعد مركزًا محوريًا لاستقبال وربط إنتاج عدد من الشركات، من بينها إنتاج شركة بترول ويب، إلى جانب اكتشافات حديثة في منطقة غرب الدلتا تم تحقيقها خلال عام 2023.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل عملها على مدار الساعة لتجهيز استقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن الإجراءات تبدأ من الفحص داخل الحجر الصحي للتأكد من خلو الحالات من الأمراض المعدية، قبل نقلهم عبر سيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفيات في ثماني محافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة داخل أكثر من 150 مستشفى.