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معاريف: ترامب روّض نتنياهو مجددا.. وصورة إسرائيل تتراجع عالميا بسبب رئيس حكومتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: ترامب روّض نتنياهو مجددا.. وصورة إسرائيل تتراجع عالميا بسبب رئيس حكومتها

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

اعتبر الكاتب الإسرائيلي شموئيل روزنر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح مجددا في فرض إرادته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن ما جرى خلال الأيام الأخيرة أظهر حجم النفوذ الذي تمتلكه واشنطن على قرارات تل أبيب، خاصة في الملف الإيراني.

وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، انتقد روزنر ما وصفه بالمبالغة في تصوير ترامب كـ"عبقري استراتيجي"، مشيراً إلى أن للرئيس الأمريكي بعض الإنجازات في السياسة الخارجية، مثل تعزيز الردع الأمريكي ودفع أوروبا إلى تحمل مسؤوليات أكبر، إضافة إلى دوره في إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن، لكنه رأى أن هذه النجاحات لا تخفي إخفاقاته في ملفات أخرى، وعلى رأسها إيران.

ورأى الكاتب أن ترامب ينجح في ممارسة الضغوط على الحلفاء الذين يعتمدون على الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، أكثر من نجاحه في الضغط على خصوم واشنطن، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي أثبت مرة أخرى قدرته على "ترويض" نتنياهو وإجباره على مراعاة أولويات البيت الأبيض.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية قيّدت التحركات الإسرائيلية في بعض الساحات الإقليمية، ثم خففت تلك القيود جزئياً قبل أن تعود لتشديدها، في وقت واصلت فيه إيران تعزيز أوراقها التفاوضية واستثمار الوقت لصالحها.

وأشار روزنر إلى أن التهديدات الإيرانية باتت تؤثر بشكل متزايد على حسابات إسرائيل الأمنية، موضحاً أن مجرد إضافة هامش صغير من التردد إلى قرارات تل أبيب العسكرية يُعد مكسباً استراتيجياً لطهران.

وفي سياق آخر، تناول الكاتب تراجع صورة إسرائيل عالمياً، مستنداً إلى نتائج استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث، أظهر ارتفاع نسبة الآراء السلبية تجاه إسرائيل في عدد كبير من الدول، بما في ذلك أوساط اليمين في عدة دول غربية.

وأوضح أن صورة إسرائيل في الخارج أصبحت مرتبطة بصورة بنيامين نتنياهو بشكل وثيق، إلى درجة يصعب معها الفصل بين تقييم الدولة وتقييم رئيس حكومتها، مشيراً إلى أن تراجع الثقة بنتنياهو يتزامن في معظم الدول مع تراجع النظرة الإيجابية لإسرائيل.

وخلص روزنر إلى أن تغيير القيادة السياسية في إسرائيل قد يشكل فرصة لتحسين صورتها الدولية، معتبراً أن جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية مرتبط بشخص نتنياهو والسياسات المرتبطة باسمه في نظر الرأي العام العالمي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني ترويض نتنياهو

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