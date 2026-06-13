ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقاً مع إيران «من المقرر توقيعه غداً»، مضيفاً أن «مضيق هرمز سيكون مفتوحاً أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مباشرة».

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «في الوقت المناسب، وعندما يعم الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً تحت الجبال الجرانيتية الضخمة الغارقة، وذلك بفضل قاذفاتنا الجميلة من طراز B-2 وطياريها المبدعين، ثم سنقوم بتخفيف تركيزه وتدميره، سواء تم ذلك في إيران أو في الولايات المتحدة».

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه «يأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن «لدينا البديل الحاسم والنهائي».

وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب، يوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران تنص على أنه في حال توقيعها، فستبدأ فترة تمتد 60 يوماً من المفاوضات الفنية والتقنية.

وأوضح المسؤول أن مذكرة التفاهم تتضمن مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يتعين على إيران الموافقة عليها، من بينها تفكيك برنامجها النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتدمير الولايات المتحدة للمواد النووية الإيرانية المخصبة.

وأشار إلى أن المباحثات الفنية المرتقبة ستركز على كيفية تنفيذ هذه البنود عملياً وتطبيقها على أرض الواقع، بما في ذلك تحديد الآليات والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.