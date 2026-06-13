مستوطنون يهاجمون بلدة عرابة وقرية عين عريك الفلسطينيتين

اقتحم مستوطنون مساء اليوم السبت، بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما هاجم آخرون قرية عين عريك غربي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة عرابة، وأغلقت الطريق الرئيس الواصل بين عرابة ويعبد، بحسب وكالة الانباء صفا.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أطراف قرية عين عريك، وتصدى المواطنون لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها المستوطنون الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، ذكرت المصادر أن مستوطنين تجموا في سهل مرج سيع بين بيت قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ما أعاق حركة المواطنين بين القريتين.

و نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عند مدخل البلدة، وفتشت مركبات المواطنين.