"أكسيوس": ترامب سيلتقي قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

أفاد مسئول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قادة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء المقبل على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، بحسب موقع “أكسيوس”.

و أكد "أكسيوس": "سيعقد الرئيس ترامب اجتماعات ثنائية منفصلة مع قادة قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة السبع".



وأوضح مسؤول أمريكي أن "ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا، بالإضافة إلى الهند، ومن غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع".



وأشار مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بشركاء الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع، مما يبرز الدور المحوري الذي لا تزال الحرب في إيران تلعبه في ظل سعي الحلفاء الأوروبيين لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.



وأضاف أن ترامب يعتزم طرح قضايا ذات اهتمام مشترك ‌مع القادة المشاركين في القمة، من بينها النمو الاقتصادي ‌والتنمية ومتانة سلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي. كما يخطط للعمل على تعزيز ‌سلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للتقنيات المتقدمة.