قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: اتفاق وشيك مع إيران يمنع امتلاكها السلاح النووي ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة
العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا
الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟
حريق في سيارة نصف نقل محملة كارتون أعلى كوبري الواسطى بأسيوط
Going Back To Saudi تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال شهر.. كندا تعقد أكبر صفقة غواصات عسكرية في تاريخها

غواصة
غواصة
أ ش أ

أعلن وزير الدولة الكندي لمشتريات الدفاع ستيفن فوهر، أن كندا تتوقع تحديد المورد المفضل لبرنامج الغواصات الجديد خلال 30 يوماً في خطوة قد تمهد لأكبر صفقة مشتريات عسكرية في تاريخ البلاد.

ويمثل القرار المرتقب خطوة حاسمة في المنافسة المحتدمة بين شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية الألمانية وشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية، في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى استبدال أسطولها المتقادم من الغواصات وتعزيز قدراتها على مراقبة المحيطات الأطلسي والهادئ والمتجمد الشمالي.

وقال فوهر في تصريح لمجلة بولتيكو على هامش معرض الطيران «آي إل إيه برلين»: «أتوقع أن يكون لدينا جواب بشأن توجهنا خلال 30 يوماً».

وأكد المسؤول الكندي ضخامة المشروع، موضحاً أنه في حال مضت كندا قدماً في شراء جميع الغواصات الـ12 المخطط لها وإنشاء البنية التحتية اللازمة على الساحلين الشرقي والغربي، فإن «هذا قد يكون أكبر مشروع مشتريات تنفذه كندا على الإطلاق».

وأشار فوهر إلى أن اختيار المورد المفضل لا يعني منح العقد النهائي، بل يمثل انتقال أحد المتنافسين المؤهلين إلى مرحلة المفاوضات التفصيلية مع الحكومة الكندية.

وأضاف: «لدينا حالياً موردان مؤهلان. سنختار الآن المورد المفضل، لكن ذلك لا يعني أننا سنوقع عقداً فوراً. بعد ذلك سنبدأ التفاوض مع المورد المختار للتوصل إلى اتفاق تعاقدي».

وشهد سباق الغواصات حملة مكثفة من الضغوط الدبلوماسية والصناعية من جانب برلين وسيول، إذ يقدم كل طرف عرضاً استراتيجياً مختلفاً لكندا.

وتروج شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية لغواصتها من طراز تايب 212 سي دي، وهي منصة ألمانية ـ نرويجية مشتركة من شأنها تعزيز ارتباط كندا بالصناعات البحرية الأوروبية ومنظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو). في المقابل، تعرض هانوا أوشن غواصة كي إس إس-3، مستندة إلى السمعة الكورية الجنوبية في بناء السفن بوتيرة سريعة، إلى جانب وعود باستثمارات صناعية أوسع نطاقاً داخل كندا.

وبالنسبة لأوتاوا، لا يقتصر البرنامج على استبدال الغواصات القديمة، بل يهدف إلى امتلاك قدرات بحرية متقدمة للعمل عبر ثلاثة محيطات، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي التي تشهد تنافساً متزايداً مع ذوبان الجليد وتصاعد النشاط الروسي، ما يثير قلق الحلفاء بشأن أمن المناطق الشمالية.

وأكد فوهر أن سرعة الإجراءات تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الكندية لهذا الملف، قائلاً: «إذا تمكنا من اختيار المورد المفضل خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وأنا واثق من قدرتنا على ذلك، فسيكون ذلك إطاراً زمنياً استثنائياً».

كندا أكبر صفقة عسكرية الغواصات الألمانية والكورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

توصيل يد مبتورة .. مستشفيات طنطا الجامعية تواصل إنجازاتها الطبية الكبرى

تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل

بدون مقدم.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل

حملات رقابية بالغربية

الغربية تُحبط تهريب نصف طن دقيق مدعم وتضبط 700 رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

بالصور

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد