مصرع خمسة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية هندية في ولاية آسام

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لقي 5 من أفراد القوات الجوية الهندية مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء عملية هبوط في ولاية آسام شرقي الهند، بحسب ما أعلنت القوات الجوية الهندية.

ووقع الحادث نحو الساعة العاشرة صباحا خلال طلعة جوية روتينية انطلقت من مدينة جورهات، حيث تحطمت الطائرة ذات المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأكدت القوات الجوية أن فرق الإنقاذ باشرت إدارة موقع الحادث وإجراء التحقيقات الأولية.

وأعربت القوات الجوية الهندية عن "عميق أسفها" لمقتل خمسة من أفرادها، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا.

وذكرت التقارير أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم إنقاذ أحدهم، إلا أنه لا يزال في حالة خطيرة.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث تعرض هيكل الطائرة لأضرار جسيمة جراء الحريق وانقسامها إلى نصفين تقريبا، فيما أعلنت القوات الجوية تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

