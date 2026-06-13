قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة اللبناني: مصر شريكنا التجارى العربي الأكبر بواردات تقترب من مليار دولار
معاريف: ترامب روّض نتنياهو مجددا.. وصورة إسرائيل تتراجع عالميا بسبب رئيس حكومتها
البيض يقفز 4 جنيهات للكرتونة .. والمكرونة تتراجع 7 .. مفاجآت في أسعار السلع الغذائية
عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير
بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري
غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
تشكيل المغرب أمام البرازيل في كأس العالم
هتقبض 3000 جنيه .. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة
صاحبة الزواج العرفي من لاعب كرة قدم شهير لـ صدى البلد :"فوجئت باختفاء مجوهراتي".. كواليس مثيرة
كونيه: مبابي لاعب عظيم ويريد الفوز بكأس العالم
بلطجية المعمورة في قبضة الأمن.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سرّ سربه ترامب يثير الذعر في تل أبيب.. هل يبرم اتفاقاً ينقذ إيران؟

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

رأت الكاتبة الإسرائيلية آنا بارسكي أن حادث تحطم المروحية الأمريكية قرب مضيق هرمز لم يغيّر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، بل كشف طبيعة استراتيجيته القائمة على الجمع بين الضغط العسكري والسعي إلى اتفاق سياسي.

وأشارت إلى أن ترامب لا يزال متمسكاً بخيار التفاوض مع طهران، ويطمح إلى الظهور بمظهر الزعيم الذي نجح في إعادة الاستقرار إلى المنطقة، رغم استمرار التوترات والتعقيدات التي تحيط بالمحادثات الجارية.

ووفقاً للمقال، منح حادث المروحية الإدارة الأمريكية مبرراً لتنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، بعدما حمّل ترامب طهران مسؤولية الحادث، رغم استمرار الجدل بشأن ملابساته والشكوك حول ما إذا كان ناجماً عن هجوم متعمد أو حادث عملياتي.

وأضافت بارسكي أن البيت الأبيض سارع إلى توظيف الحادث سياسياً، حيث لوّح ترامب بخيارات عسكرية واسعة، لكنه أبقى في الوقت نفسه باب الدبلوماسية مفتوحاً، في إطار نهج يعتمد على التصعيد ثم العودة إلى طاولة التفاوض.

ولفتت إلى أن إحدى أكثر التصريحات إثارة للجدل صدرت عن ترامب عندما تحدث عن عملية أمريكية سرية ساعدت في نقل أكثر من 100 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز على متن عشرات السفن التي أبحرت ليلاً دون أضواء، في خطوة اعتبرتها دليلاً على الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة لواشنطن وأسواق الطاقة العالمية.

وأكدت أن قطر لا تزال تؤدي دور الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تسعى دول الخليج إلى ضمان استقرار الملاحة وإمدادات النفط، في حين تركز أوروبا على تجنب أي ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى مسار المفاوضات، خشية أن يفضي ترامب إلى اتفاق سريع يمنحه مكسباً سياسياً، من دون معالجة جوهرية للبرنامج النووي الإيراني أو قدرات طهران الصاروخية.

كما تناولت الكاتبة التباين المتزايد بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحة أن الإدارة الأمريكية باتت أكثر ميلاً إلى احتواء التصعيد الإقليمي، حتى لو تطلب الأمر كبح بعض التحركات الإسرائيلية، خصوصاً في لبنان، للحفاظ على فرص نجاح المفاوضات مع إيران.

ورأت أن جوهر الخلاف يتمثل في اختلاف تعريف الطرفين لـ"النهاية المطلوبة"، إذ يسعى ترامب إلى اتفاق يضمن تهدئة الأوضاع وحرية الملاحة وخفض التوتر، بينما تطالب إسرائيل بإزالة التهديد الإيراني بشكل كامل ومنع طهران من الاحتفاظ بأي قدرات نووية أو عسكرية يمكن إعادة بنائها مستقبلاً.

وختمت بارسكي بالقول إن إسرائيل تخشى من سيناريو يتم فيه التوصل إلى اتفاق سريع يحقق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة ويخفض أسعار النفط، لكنه يترك الملف النووي الإيراني مفتوحاً ويؤجل حسمه إلى مراحل لاحقة، ما قد يسمح لطهران باستعادة قوتها تدريجياً في المستقبل.

حادث تحطم المروحية الأمريكية مضيق هرمز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

أعمال التطوير تمتد بطول 2.1 كيلومتر من شارع الصباح حتى شارع عبد الرحمن شكري

رفع كفاءة المحاور الرئيسية..محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير شارع أسوان.. صور

محافظ كفر الشيخ

انهيار جزئي بعقار قديم في مدينة دسوق بكفر الشيخ

المحافظ يطمئن على وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات المقررة

محافظ بورسعيد يتفقد مخبز الحرية لمتابعة الجودة.. صور

بالصور

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد