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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب : الرئيس الأمريكي ترامب في محنة حقيقية

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاتفاق المنتظر توقيعه غدًا بين أمريكا وإيران ليس اتفاقًا نهائيًا، بل إطاري وبداية الصفحة الأولى في كتاب المفاوضات.

وأضاف أديب، خلال برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الرئيس ترامب في محنة حقيقية ولا يستطيع الانتظار حتى الانتخابات التكميلية، ويحتاج لأي اتفاق في أقرب وقت.

وأشار  إلى أن الإيرانيين ينزلون في مظاهرات بشوارع طهران رفضًا للاتفاق، ويتهمون وزير خارجيتهم عراقجي بالتواطؤ مع ترامب.

وتابع أن “ترامب يقول إنه لن يعطيهم مليمًا مقابل الاتفاق، ولا أحد يعلم ماذا أخذت إيران في المقابل غير وقف إطلاق النار”.

وشدد   على أن ما سيتم توقيعه غدًا ليس به تفاصيل كثيرة أو علامات نهائية، وسيكون مجرد أوراق بيضاء، والاتفاق الحقيقي لم يظهر بعد.

وأكد أن هذه الليلة غريبة جدًا، فبينما يبدو أن هناك اتفاقًا، تخرج مظاهرات في طهران ترفضه.

عمرو اديب ترامب أمريكا وإيران

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