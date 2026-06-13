قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب : الرئيس الأمريكي ترامب في محنة حقيقية
مدبولي: سرعة سداد مستحقات المزارعين وراء ارتفاع رصيد القمح لـ 4.8 مليون طن
آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري السبت 13 يونيو
نجاة طيارين أمريكيين من الموت فوق مضيق هرمز.. والحادث عجّل الاتفاق بين واشنطن وطهران
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
وزيرة الثقافة: مشروع «السينماتيك» ذاكرة وطنية يجب حوكمتها وصونها للأجيال
أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب إسرائيلي من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران: كارثي

مجلس الوزراء الاسرائيلي
مجلس الوزراء الاسرائيلي
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المرتقب مع إيران سيشكل "حاجزاً أمام امتلاك السلاح النووي"، مشدداً على أن طهران لم تعد تسعى للحصول على أسلحة نووية، ولن تتمكن من امتلاكها "لا عبر الشراء، ولا التطوير، ولا بأي وسيلة أخرى".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، إن من المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران غداً، مضيفاً أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة فور إتمام التوقيع.

وأضاف: "علاقاتنا مع إيران مختلفة تماماً وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة. وعلى عكس مئات المليارات من الدولارات التي حوّلها أوباما إلى إيران، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقداً، فلن يتم في هذا الاتفاق تحويل أي أموال بشكل مباشر".

وتابع ترامب: "عندما تهدأ الأمور، سندخل لجمع ما تبقى من المواد النووية المدفونة عميقاً تحت الجبال، والتي وصلت إليها قاذفات B-2 الأمريكية، وسنعمل على التخلص منها وتدميرها سواء في إيران أو داخل الولايات المتحدة".

كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع طهران، قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع إيران والشرق الأوسط بأكمله خلال السنوات المقبلة، وآمل أن تكتمل هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا بدائل أخرى، وآمل ألا نضطر إلى استخدامها مجدداً".

في المقابل، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً غداً لبحث تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين كبار وصفوا الاتفاق بأنه "كارثي".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق أن التوقيع المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران قد يتم غداً، رغم نفي طهران تحديد موعد نهائي للتوقيع حتى الآن.

وجاء الإعلان الباكستاني عقب اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث رحب الجانبان بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران والتي قالا إنها وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن يسهم الاتفاق المرتقب في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما أشاد وزير الخارجية السعودي بالدور الذي لعبته باكستان في دعم جهود الوساطة والحوار خلال مراحل التفاوض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أسلحة نووية مجلس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

سبايدر مان اليمن

وفاة سبايدر مان اليمن تشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف.. ماذا يحدث للجسم عند إضافة العسل إلى الشاي؟

دماغ

ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد