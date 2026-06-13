ستارمر وترامب يبحثان جهود السلام مع إيران.. ولندن تؤكد دعم أي اتفاق دائم

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت بشأن الجهود التي يبذلها لإنهاء الصراع مع إيران، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية حول المكالمة.

وشدد ستارمر خلال الاتصال على أهمية «ضمان أن يفضي أي اتفاق إلى سلام دائم ومستدام»، مؤكداً ضرورة أن تكون نتائج أي تسوية قادرة على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وخلال المكالمة، أعاد رئيس الوزراء البريطاني التأكيد على أن «المملكة المتحدة مستعدة لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه».

كما اتفق الزعيمان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد به متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت.