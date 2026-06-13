البث الإسرائيلية: الجيش يتمسك بالبقاء في المنطقة الأمنية رغم التفاهمات المرتقبة مع إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها حالياً، حتى في حال التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات جديدة بين إسرائيل وإيران ضمن الجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادر مطلعة، فإن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن الحفاظ على وجوده في المناطق التي يصفها بـ"الأمنية" يشكل جزءا أساسيا من استراتيجيته الدفاعية، وأن أي اتفاق سياسي أو أمني لن يغير بصورة فورية من التقديرات العسكرية المتعلقة بحماية الحدود ومواجهة التهديدات المحتملة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، وسط تقارير متزايدة عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في الخليج وترتيبات إقليمية مرتبطة بخفض التصعيد.

كما تتداول وسائل إعلام دولية معلومات عن جهود وساطة متعددة تهدف إلى تثبيت التهدئة واحتواء التوترات التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية، وفقاً للتقارير الإعلامية، إلى أن أي اتفاق مع إيران يجب ألا يؤثر على حرية عمل الجيش الإسرائيلي أو على الإجراءات الأمنية التي تراها تل أبيب ضرورية لحماية مصالحها الأمنية. ويعكس هذا الموقف استمرار الحذر الإسرائيلي تجاه أي تفاهمات إقليمية قد تنتج عن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.