التموين: لا صحة للأرقام المتداولة عن الملغى بطاقاتهم

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أنه لا صحة للأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، موضحًا أن الحديث عن أن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح والرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مرحلة التنقية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات التموين على مراحل وليس مرحلة واحدة.

وأضاف محمد شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، : «بطاقات التموين بيتم وقفها حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، لو رب الأسرة بينطبق عليه محددات العدالة بيتحذف البطاقة بالكامل، لو أحد المستفيدين بيتحذف المستفيد فقط وتبقى البطاقة فعالة».

وأوضح محمد شتا، أن محددات العدالة هي محددات معروفة لدى المواطنين، وهي تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، كإمتلاك سياراة فاخرة والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة وسداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.