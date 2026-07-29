الأهلي يعيد رسم قائمته قبل انطلاق الموسم .. قرارات حاسمة بشأن الراحلين قبل معسكر إسبانيا

دخلت إدارة النادي الأهلي مرحلة الحسم في ملف الراحلين، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل الانتهاء من إعادة ترتيب قائمة الفريق قبل السفر إلى معسكر الإعداد في إسبانيا، المقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

وتعمل الإدارة على تقليص عدد اللاعبين داخل القائمة بعد اكتمال الصفقات الجديدة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول إلى قائمة أكثر توازنًا، بما يضمن توفير المنافسة في جميع المراكز دون وجود تكدس يؤثر على فرص مشاركة اللاعبين.

وشهدت الأيام الماضية إنهاء عدد من الملفات بشكل نهائي، بعدما وافق الأهلي على انتقال مصطفى العش ومحمد شكري إلى صفوف المصري، بينما بات محمد علي بن رمضان قريبًا من خوض تجربة جديدة مع الشمال القطري، كما انتهت علاقة النادي بمحمود حسن تريزيجيه عقب فسخ التعاقد، في ظل اقترابه من الانتقال إلى الرياض السعودي.

وفي الوقت نفسه، يتجه الأهلي إلى منح عدد من العناصر الشابة والبديلة فرصة الخروج للإعارة، حتى تحصل على دقائق لعب بصورة منتظمة، وهو ما ينطبق على جراديشار، وعمر الساعي، ومحمد مجدي أفشة، وحمزة علاء، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومعتز محمد، إلى جانب المفاضلة بين إعارة أحد الثنائي إبراهيم عادل أو محمد رأفت.

ولا تزال بعض الملفات محل دراسة داخل النادي، حيث تواصل الإدارة بحث العروض المقدمة لكل من عمر كمال عبد الواحد، وأحمد عيد، ومحمد شريف، مع ترك الباب مفتوحًا أمام البيع أو الإعارة وفقًا لما يحقق أفضل استفادة للنادي واللاعبين.

كما يرتبط مستقبل المدافع المغربي أشرف داري بالقرار النهائي الخاص بقائمة اللاعبين الأجانب، إذ ينتظر مسؤولو الأهلي اكتمال حركة الانتقالات قبل حسم موقفه النهائي، خاصة مع التغييرات المنتظرة على مستوى العناصر الأجنبية.

ويُعد أحمد عابدين من أبرز الأسماء التي لم يُحسم مصيرها حتى الآن، إذ سيحدد الجهاز الفني موقفه النهائي قبل انطلاق معسكر إسبانيا، سواء بالاستمرار ضمن الفريق الأول أو الخروج للإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات.

ويأمل الأهلي في إغلاق جميع ملفات سوق الانتقالات الخاصة بالراحلين خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يبدأ فترة الإعداد بقائمة مستقرة، تمنح الجهاز الفني الفرصة الكاملة لتجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.