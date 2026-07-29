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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 5 أطنان مخللات ولحوم ودواجن و7400 عبوة مواد غذائية غير صالحة بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا
نتيجة الثانوية العامة 2026

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس محمد هدية، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالبحيرة، ومديرية الطب البيطري، ومراقبة الأغذية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملات بمراكز إيتاي البارود وأبو المطامير وأبو حمص، من ضبط 5 طن مخللات متغيرة الخواص ومجهولة المصدر، و500 كجم أعلاف مجهولة المصدر، و25 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و71 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و5900 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إدارات تموين دمنهور والدلنجات وكوم حمادة، أسفرت الحملات عن ضبط 1500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2800 قطعة حلوى مجهولة المصدر، و20 صفيحة جبن بدون مستندات، و21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، و166 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و366 عبوة أدوية زراعية غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، و25 كجم كبدة، و33 كجم جبنة رومي، و9 كجم دواجن، و70 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أما في إدارات تموين إدكو وشبراخيت والرحمانية، فقد تم ضبط سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وضبط 100 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاستخدام أسطوانات غاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي إدارتي تموين حوش عيسى وكفر الدوار، تم تحرير 13 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لتصرفه في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم وإنتاج خبز وبيعه خارج المنظومة التموينية، بالإضافة إلى تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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