محمود شوقي: الأهلي يجهز بديلًا أجنبيًا حال رحيل بن رمضان

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن النادي الأهلي يواصل دراسة خياراته تحسبًا لرحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن فرق الكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح شوقي أن إدارة الأهلي تتمسك بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز خط الوسط، حال رحيل بن رمضان، مشيرًا إلى أن فريق الاسكاوتنج، بالتعاون مع عصام سراج الدين مدير التعاقدات، يمتلك قائمة تضم عددًا من اللاعبين المميزين في مركز الوسط المدافع.

وأضاف أن مركز قلب الدفاع لا يزال يمثل تحديًا لإدارة التعاقدات، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد أسماء أجنبية نالت القناعة الكاملة داخل النادي لتدعيم هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.