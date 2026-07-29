الأهلي يعيد رسم خريطة قائمته.. 3 محترفين على أعتاب الرحيل وعموتة يحسم المرحلة الثانية من ثورة التغيير

دخل النادي الأهلي مرحلة جديدة من إعادة هيكلة قائمته استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بعدما اقترب من حسم عدد من ملفات الراحلين في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لإعادة تشكيل الفريق بما يتناسب مع رؤيته الفنية عقب سلسلة من الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد الانتهاء من تدعيم عدة مراكز بعناصر جديدة تحولت بوصلة الأهلي إلى ملف تصفية القائمة حيث بات أكثر من لاعب على أعتاب الرحيل سواء بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة لإفساح المجال أمام الصفقات الجديدة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية والاقتصادية.

مرحلة جديدة في إعادة بناء الأهلي

شهدت الأسابيع الماضية نشاطًا غير مسبوق داخل القلعة الحمراء بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع عدد من العناصر التي طلبها الجهاز الفني وفي مقدمتهم الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة وثنائي إنبي علي محمود وأقطاي عبد الله مع استمرار المحاولات لإبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد.

وفي المقابل بدأت الإدارة في غلق ملفات عدد من اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية سواء بسبب تراجع فرص مشاركتهم أو لرغبة النادي في إعادة هيكلة قائمة الأجانب.

محمد علي بن رمضان يقترب من الدوري القطري

وبات التونسي محمد علي بن رمضان الأقرب لمغادرة الأهلي خلال الأيام المقبلة بعدما تلقى أكثر من عرض خارجي في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر داخل النادي أن اللاعب رفض في البداية عرضًا من أحد الأندية الليبية قبل أن تتجه المفاوضات نحو الدوري القطري حيث دخل ناديا قطر والشمال في سباق للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن نادي الشمال تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي وأصبح الأقرب لحسم الصفقة بعد تقارب وجهات النظر بين الناديين بشأن المقابل المالي بينما يتبقى الاتفاق النهائي بين النادي القطري واللاعب حول تفاصيل عقده الشخصي.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون بن رمضان أحد أبرز الراحلين عن الفريق خلال الصيف الحالي.

جراديشار.. إعارة لحصد دقائق المشاركة

أما السلوفيني نيتس جراديشار فيقترب من خوض تجربة جديدة داخل الدوري المصري عبر بوابة سيراميكا كليوباترا وبحسب المصدر فإن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعدما منح موافقته على الخطوة بينما سيتحمل الأهلي جزءًا من راتبه السنوي لتسهيل إتمام الاتفاق في ظل رغبة الجهاز الفني في حصوله على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

رضا سليم يقترب من الرحيل النهائي

وفي ملف آخر اقترب المغربي رضا سليم من إنهاء رحلته مع الأهلي بعدما تلقى عرضين رسميين خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية وأن الإعلان عن انتقال اللاعب بشكل نهائي قد يتم خلال أيام قليلة في ظل وجود اتفاقات متقدمة مع أحد الأندية الراغبة في ضمه.

ويمثل رحيل رضا سليم خطوة مهمة في ملف إعادة ترتيب قائمة الأجانب داخل الفريق خاصة بعد التعاقد مع عناصر هجومية جديدة خلال الميركاتو الحالي.

تغييرات واسعة داخل القائمة

ولم تتوقف حركة التغييرات عند اللاعبين الأجانب فقط إذ شهدت الفترة الماضية رحيل عدد من الأسماء المحلية أيضًا.

وكان المالي أليو ديانج قد أنهى رحلته مع الأهلي وانتقل رسميًا إلى فالنسيا الإسباني عقب نهاية عقده بينما تم فسخ التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" بالتراضي.

كما وافقت الإدارة على انتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش إلى المصري البورسعيدي بجانب انتقال الحارس حمزة علاء واللاعب الشاب محمد عاطف إلى نادي القناة ضمن سياسة منح اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة.

عموتة يحسم شكل الفريق

ويواصل المغربي الحسين عموتة فرض رؤيته الفنية على ملف التعاقدات والراحلين حيث يسعى إلى تكوين قائمة أكثر انسجامًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب المدير الفني في تقليص عدد اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرص مشاركة منتظمة مقابل الاعتماد على مجموعة قادرة على تنفيذ أفكاره الفنية مع الإبقاء على المنافسة في جميع المراكز.

صفقات جديدة قبل السفر إلى إسبانيا

ورغم اقتراب الأهلي من إنهاء عدد من ملفات الراحلين فإن إدارة التعاقدات لا تزال تعمل على تدعيم الفريق بعناصر جديدة.

وتبذل الإدارة جهودًا مكثفة لحسم صفقتين إضافيتين قبل سفر بعثة الفريق إلى معسكر الإعداد في إسبانيا المقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس ليكتمل بذلك الجزء الأكبر من مشروع إعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.