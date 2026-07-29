إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق سيوة - مطروح

أُصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سيوة - مطروح، وتم نقلةضحايا الحادث إلى مستشفى سيوة المركزي.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سيوة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب مصادر طبية، أسفر الحادث عن إصابة9 أشخاص يعانون كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات الأولية داخل المستشفى.

وأكدت المصادر أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.