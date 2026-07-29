ضبط سيارة تجمع خردة ومخلفات في مرسى مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية

تمكنت حملة مكبرة بمدينة مرسى مطروح من ضبط سيارة محملة بالخردة والمخلفات بشارع المطار، وذلك في إطار جهود التصدي لظاهرة "النباشين" التي تتسبب في انتشار القمامة، والإضرار بالبيئة داخل الأحياء السكنية.

سيارة تجميع خردة

وأوضح اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ان الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بالحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للمخالفات خاصة سيارات تجميع الخردة والمخلفات بصورة عشوائية داخل المدينة.

واضاف ان الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالخردة بالاضافة الى ارتباطها ببعض وقائع سرقة أغطية البالوعات والمرافق العامة.

الإجراءات القانونية

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وشارك في تنفيذ الحملة نواب رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق.