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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تيسيرا علي المواطنين.. مستقبل مصر يطلق مهرجان التسوق الأول بتخفيضات 25% بمطروح

اسعار السلع
اسعار السلع
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد رجب ، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح ، عن انطلاق فعاليات «مهرجان التسوق الأول» من خير مصر لأهل مصر ، الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 2 أغسطس 2026 ، وذلك بمنفذ جهاز مستقبل مصر بشارع الجلاء بجوار المحطة العسكرية بتخفيضات 25٪ علي جميع السلع الغذائية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

مهرجان التسوق 

وقال اللواء محمد رجب، فى بيان له، أن فعاليات «مهرجان التسوق الأول» من خير مصر لأهل مصر لعرض منتجات سلع " خيرها " سكر و زيت وأرز ودقيق وبقوليات بأنواعها وخضر مجمدة بأنواعه بتخفيضات 25٪ بمنفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشارع الجلاء بجوار المحطة العسكرية.

تدعيم المبادرات

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المحافظة تدعم جميع المبادرات الوطنية التى تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم فى تحقيق التوازن بالأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، موضحاً أن المهرجان يُقام تحت شعار «أعلى جودة بأفضل سعر»، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التى تلبى احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار اللواء محمد رجب ، أن فعاليات المهرجان تُقام من خلال منافذ جهاز مستقبل مصر القائمة بالفعل بالمحافظة، والتى تعمل على مدار العام لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، إذ تشارك جميعها فى المهرجان من خلال تقديم عروض وتخفيضات مميزة على مختلف السلع الأساسية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترويجية وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يعزز استفادة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة.

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