اليوم .. مصر تنافس على لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات

تقام اليوم الأربعاء مباراتي نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وينافس منتخبا مصر للناشئين والناشئات على لقب التصفيات حيث يلتقي منتخب الناشئين نظيره رواندا في المباراة النهائية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك بعدما ضمنا تأهلهما للأفروباسكت بمجرد صعودهما للمباراة النهائية.

وعلى صعيد الناشئات يواجه منتخب مصر نظيره كينيا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في نهائي منافسات الناشئات، بعدما ضمنا أيضًا تأهلهما للأفروباسكت بمجرد صعودهما للمباراة النهائية.

ويواجه منتخب أوغندا للناشئين نظيره جنوب السودان في لقاء تحديد المركز الثالث في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يلاقي منتخب رواندا للناشئات نظيره تنزانيا في الساعة السادسة مساءً في لقاء تحديد المركز الثالث أيضًا.

جدير بالذكر أنه شارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما شارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة كل من، رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، زين الدين أحمد، عمر إيهاب، محمد دياب، بلال صهيب، سيف حماد، أسعد قيدار، حسين يوسف، محمد غندور، بالإضافة إلى أحمد أسامة.

ويضم الجهاز الفني كل من، رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام كيلاني مدربًا عامًا، سيد صابر مدربًا، ماجد عباس محلل أداء، محمد مسعد استشفاء، ومصطفى محسن إداري.

بينما تضم قائمة منتخب الناشئات كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من: طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، علي عباري محللًا للأداء، فاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.