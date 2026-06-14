شوبير أساسي و3 دفاع وهجوم.. ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

يلتقي مساء غد الإثنين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا فى إفتتاحية مباريات المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا فى تمام الساعة العاشرة مساء غد الإثنين فى افتتاحية مباريات المنتخبين فى مونديال 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا عبر شاشاتها مساء غد الإثنين.

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على تشكيل الفراعنة الكبار المتوقع لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا مساء غد الإثنين فى مونديال 2026.

وجاءت ملامح تشكيل منتخب مصر الوطني المتوقع أمام بلجيكا على النحو التالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش

وعلم صدى البلد من مصادر مقربة من منتخب مصر الوطني أن نجوم منتخب الفراعنة الكبار تلقوا وعودا بالحصول على مكافآت مالية حال تحقيق نتيجة الفوز أمام بلجيكا مساء غد الإثنين.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سياتل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر

غادرت البعثة مدينة سبوكين متجهة إلى سياتل، في رحلة طيران استغرقت 45 دقيقة، وذلك ضمن برنامج الإعداد النهائي قبل المباراة المنتظرة أمام المنتخب البلجيكي.

وجاءت مغادرة بعثة الفراعنة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في سبوكين، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى مواصلة التحضيرات في أجواء أكثر تركيزًا قبل المباراة الأولى في المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على تحفيز لاعبيه خلال المران الأخير، مؤكدًا أن الفراعنة اعتادوا مواجهة أقوى المنتخبات في أصعب الظروف.

منتخب مصر

وقال حسام حسن للاعبين خلال المران: "إحنا لعبنا مع إسبانيا والبرازيل قبل كأس العالم بـ5 أيام.. يعني إحنا جسمنا نحس"، في إشارة إلى قدرة المنتخب على التأقلم مع الضغوط والاستعداد للمواجهات الكبرى مهما كانت الظروف.