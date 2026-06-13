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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فرمان من فيفا.. تعديلات على قميص منتخب مصر في كأس العالم 2026 | اعرف السبب

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

أثار الظهور الجديد لقميص منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حالة من الجدل بين الجماهير خلال الساعات الماضية، بعدما لاحظ المتابعون بعض التغييرات التي طرأت على القميص الرسمي للفراعنة مقارنة بالنسخ التي ظهر بها المنتخب في البطولات السابقة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته للمشاركة في كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تحقيق ظهور مميز خلال البطولة. 

ويقود المنتخب المدير الفني حسام حسن، بينما يتصدر القائمة عدد من أبرز نجوم الكرة المصرية يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب، نظيره البلجيكي في افتتاحية المجموعة السابعة لكأس العالم.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين الموافق 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب لومين فيلد بسياتل الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات كأس العالم عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة.

ويخوض الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة يتوقع أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

تيشرت مصر في كأس العالم2026

من أبرز التغييرات التي لفتت انتباه الجماهير، غياب النجوم السبع التي اعتاد منتخب مصر وضعها أعلى الشعار، والتي ترمز إلى عدد ألقاب كأس الأمم الأفريقية التي توج بها الفراعنة على مدار تاريخهم. 

وأوضح الاتحاد، أن لوائح كأس العالم لا تسمح بظهور النجوم المرتبطة بالبطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال منافسات المونديال، وهو إجراء يتم تطبيقه على جميع المنتخبات المشاركة دون استثناء.

وشملت التعديلات شكل كتابة أسماء اللاعبين والأرقام الموجودة على القمصان، حيث تم اعتماد تصميم موحد يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي المنظمة للبطولة. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل التعرف على اللاعبين وتحقيق أعلى درجات الوضوح داخل الملاعب وأمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ما سبب تعديل قميص منتخب مصر؟

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن التعديلات التي شهدها القميص جاءت استجابة لتعليمات ولوائح صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،  تُطبق على جميع المنتخبات المشاركة في المونديال، بهدف توحيد المعايير التنظيمية الخاصة بالبطولة.

جاءت هذه التوضيحات بعد انتشار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب اختفاء النجوم من القميص، إلى جانب الحديث عن تغيير ألوان الأرقام والعناصر البصرية الأخرى.

وأكدت الجهات المسئولة، أن جميع التعديلات تمت بالتنسيق الكامل مع "فيفا" وقبل انطلاق البطولة بفترة كافية.

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