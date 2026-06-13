فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

خطف قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أنظار جماهير كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو طريف له على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققاً آلاف التفاعلات والتعليقات التي أشادت بعفويته وروح الدعابة التي يتمتع بها خارج المستطيل الأخضر.

وظهر صلاح في الفيديو أثناء تواجده في أمريكا وسط عدد من الجماهير الراغبة في الحصول على توقيعه والتقاط الصور التذكارية معه، حيث استجاب كعادته لطلبات المشجعين وبدأ في توقيع بعض المقتنيات الخاصة بهم.

فيديو طريف لـ محمد صلاح

خلال اللحظات التي كان يوقع فيها لإحدى المشجعات، سمع صوت أحد المشجعين المصريين ينادي عليه بصوت مرتفع قائلاً: "طب والمصريين يا صلاح؟"، في محاولة لجذب انتباه نجم المنتخب الوطني والحصول على توقيعه هو الآخر.

لكن الرد الذي جاء من صلاح كان مفاجئاً وأثار موجة واسعة من الضحك بين الحاضرين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ التفت نحو المشجع ورد عليه مازحاً: "وهي إيه؟ سعودية!"، في إشارة ساخرة إلى أن المشجعة التي كان يوقع لها مصرية أيضاً، وبالتالي فهو لا يتجاهل أبناء بلده كما ظن المشجع.

https://x.com/SalahWorld11/status/2065467462150246427

وسرعان ما انتشر المقطع عبر مختلف المنصات الرقمية، حيث تداولته صفحات رياضية وجماهيرية على نطاق واسع، بينما تفاعل آلاف المتابعين مع الموقف الذي وصفوه بـ"العفوي" و"الطريف"، مؤكدين أن صلاح اعتاد على التعامل بروح مرحة مع الجماهير في مثل هذه المواقف.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بسرعة بديهة قائد المنتخب المصري، معتبرين أن رده جاء بشكل تلقائي وعكس العلاقة القوية التي تربطه بجماهيره، سواء داخل مصر أو خارجها.

كما رأى آخرون أن الموقف أظهر جانباً مختلفاً من شخصية النجم المصري بعيداً عن أجواء المباريات والضغوط التنافسية.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يأتي انتشار هذا الفيديو في وقت يواصل فيه صلاح الاستعداد لمباراة بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في قيادة "الفراعنة" لتحقيق نتائج إيجابية في المونديال والصعود إلى الأدوار الإقصائية.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين الموافق 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب لومين فيلد بسياتل الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات كأس العالم عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تضم منتخبات «بلجيكا وإيران ونيوزيلندا».