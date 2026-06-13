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90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد العيسوي

في الوقت الذي ينشغل فيه عشاق كرة القدم بمتابعة منافسات كأس العالم 2026؛ يواصل النجم محمد صلاح تصدر المشهد الكروي، ليس فقط بأدائه مع منتخب مصر؛ ولكن أيضًا بسبب مستقبله الغامض، بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول. 

ومع تصاعد التكهنات حول وجهته المقبلة؛ كشفت تقارير إعلامية عن عرض مالي ضخم قد يقود قائد الفراعنة إلى خوض تجربة جديدة ومثيرة في الملاعب الأوروبية.
 

محمد صلاح يواصل قيادة الفراعنة في المونديال

يتواجد محمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا مساء الإثنين المقبل.

ويأمل الجمهور المصري أن يقود صلاح المنتخب لتحقيق نتائج مميزة في البطولة، مستفيدًا من خبراته الكبيرة ومكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.
 

نهاية حقبة تاريخية مع ليفربول

وأصبح محمد صلاح لاعبًا حرًا؛ بعد إسدال الستار على مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، والتي امتدت لـ 9 أعوام كاملة شهدت العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وخلال تلك الفترة، نجح النجم المصري في تسجيل 257 هدفًا خلال 442 مباراة بقميص "الريدز"، ليسهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بـ 9 ألقاب كبرى، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن العديد من الجوائز الفردية التي رسخت مكانته بين أساطير النادي.
 

عرض ضخم من فنربخشة

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، فإن نادي فنربخشة التركي بات الأقرب للحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية؛ بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.

وتشير المعلومات إلى أن قيمة العرض المطروح تصل إلى نحو 90 مليون يورو على مدار 3 مواسم، في صفقة قد تصبح من بينالأكبر في تاريخ الدوري التركي إذا ما تم الإعلان عنها رسميًا.

وكان عزيز يلدريم، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة داخل النادي التركي، قد أبدى رغبة قوية في ضم النجم المصري، مؤكدًا أن المشروع الرياضي للنادي يستهدف استقطاب أسماء عالمية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.
 

تقدم في المفاوضات وترقب للقرار النهائي

من جهته، أكد إرتان تورون أوجولاري، العضو السابق في مجلس إدارة فنربخشة، أن المحادثات مع اللاعب شهدت تقدمًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود توافق بين الطرفين بشأن العديد من التفاصيل، خاصة المتعلقة بالجوانب المالية وشروط التعاقد.

وأضاف أن إتمام الصفقة بشكل رسمي لا يزال مرهونًا بموافقة الإدارة الجديدة للنادي، إلا أن المؤشرات الحالية تبدو إيجابية للغاية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي.
 

تجربة جديدة تلوح في الأفق

ورغم وصوله إلى سن الثالثة والثلاثين، لا يزال محمد صلاح يحتفظ بقدراته الفنية والبدنية العالية، الأمر الذي يجعله هدفًا للعديد من الأندية الباحثة عن لاعب يمتلك الخبرة والحسم في المباريات الكبرى.

كما أن انضمامه المحتمل إلى فنربخشة قد يمنحه فرصة لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الأوروبية، خاصة في ظل امتلاك الفريق التركي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ما قد يساعد على نجاح التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وبين أجواء كأس العالم وحسم مستقبله الكروي؛ يعيش محمد صلاح مرحلة مفصلية في مسيرته الاحترافية. 

وبينما تترقب الجماهير المصرية ما سيقدمه مع المنتخب في المونديال؛ تتجه الأنظار أيضًا إلى تركيا، حيث قد تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن واحدة من أكثر الصفقات إثارة في سوق الانتقالات الصيفية، لتبدأ صفحة جديدة في مسيرة أحد أعظم لاعبي الكرة المصرية عبر التاريخ.

محمد صلاح كأس العالم ليفربول منتخب مصر بلجيكا

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