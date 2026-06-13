موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر استعداداته لبطولة كأس العالم 2026 ضمن التحضيرات الأخيرة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا بالمونديال.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الوكيل الحصري لنقل مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

منتخب بلجيكا

منتخب نيوزيلندا

منتخب إيران

منتخب مصر

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.