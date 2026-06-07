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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

نجح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في الوصول إلي نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب الفراعنة عن نسخة 2022 بقطر.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للتواجد في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد سنوات من الغياب عن المنافسه على اللقب.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 30 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 18 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات فقط.

وسجل لاعبو منتخب مصر 47 هدف تحت قيادة العميد، واستقبلوا نحو 23 هدفا في مختلف البطولات.


مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
 

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب البرازيل أمم افريقيا

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