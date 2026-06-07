أنشيلوتي بعد الفوز على منتخب مصر: الفراعنة أرهقونا

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على الأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" ظهروا بصورة مميزة وفرضوا صعوبات كبيرة على فريقه رغم خسارتهم بنتيجة 2-1.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح أنشيلوتي أن المنتخب المصري نجح في استغلال المساحات بشكل جيد واعتمد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقية على الدفاع البرازيلي.

وقال المدرب الإيطالي إن مصر قدمت مواجهة قوية من الناحية التكتيكية، وتمكنت من تنفيذ أفكارها الهجومية بكفاءة، مشيرًا إلى أن المنتخب البرازيلي احتاج إلى مجهود كبير من أجل حسم النتيجة لصالحه.

وأكد أنشيلوتي أن قوة منتخب مصر لا تقتصر على نجميه محمد صلاح وعمر مرموش فقط، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة من العناصر المميزة التي تمتلك إمكانيات فنية عالية، وهو ما ظهر بوضوح خلال أحداث اللقاء.

وفي حديثه عن منتخب البرازيل، أعرب المدرب المخضرم عن رضاه التام عن الأداء الهجومي لفريقه، مشيدًا بالتفاهم الكبير بين فينيسيوس جونيور ورافينيا، مؤكدًا أن الثنائي نجح في تنفيذ الأدوار المطلوبة منهما بصورة مثالية.

وأضاف أن الانسجام الذي ظهر بين لاعبي الخط الأمامي كان أحد أبرز المكاسب الفنية للمباراة، مشيرًا إلى أن فينيسيوس ورافينيا قدما مستوى مميزًا وساهما بشكل مباشر في تفوق المنتخب البرازيلي خلال اللقاء.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المباريات تمثل فرصة مهمة لاختبار جاهزية اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم، مشددًا على أن مواجهة منتخب بحجم مصر كانت اختبارًا مفيدًا ومليئًا بالدروس الفنية لمنتخب البرازيل.