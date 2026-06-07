تجربة ممتازة.. أحمد موسى يشيد بأداء منتخب مصر في مباراة البرازيل

علق الإعلامي احمد موسي على أداء منتخب مصر أمام البرازيل قبل أيام من كأس العالم.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تجربة ممتازة لمنتخب مصر الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن".

‏كنا قريبين جدااا من التعادل و‏نحتاج لتعديلات في الدفاع ‏بإذن الله هنعمل حاجة في كأس العالم.. ‏كل التحية ونستعد لمباراة بلجيكا يوم ١٥ يونيو .

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وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026