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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: لدينا مشكلات بالدفاع.. وزيكو من الاكتشافات

زيكو
زيكو
البهى عمرو

أكد إسلام محمد الناقد الرياضي، أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قام بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من أجل تجريبها قبل مباراة كأس العالم، وأن المباراة الأولى ستكون أمام بلجيكا.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن من الأشياء المميزة بالمنتخب هو الاكتشافات الجديدة منها مصطفى عبد الرؤوف زيكو تعتبر من الاكتشافات الجديدة بالمنتخب، وأنه يشبه محمد ناجي جدو بأمم أفريقيا كان أكتشاف بالمنتخب خلال فترة الكابتن حسن شحاتة.

ولفت إلى أن المنتخب سيكون لديه مباراة قوية أمام بلجيكا وأن الجماهير تنتظر أداء مميز من المنتخب في بطولة كأس العالم.

خط الدفاع

 

وأشار إلى أن من الأشياء السلبية بالمباراة وأن الكابتن حسام حسن سيتم العمل على حلها، هو خط الدفاع، موضحًا أن هناك مشكلات في خط الدفاع.

وقد أكد حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، أن مباراة البرازيل لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، واصفًا المواجهة بأنها تجربة قوية ومفيدة قبل بطولة كأس العالم 2026.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني واللاعبين استقبلوه بشكل جيد منذ انضمامه، مما ساعده على الاندماج سريعًا داخل صفوف المنتخب.

وأضاف: «مش داخلين كأس العالم على إنها تجربة، إحنا عايزين نحقق حاجة كويسة ونقدم مستوى يليق باسم مصر في البطولة».

ووجه لاعب منتخب مصر الشكر للجماهير المصرية على الدعم المستمر، مؤكدًا أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه من أجل تشريف الكرة المصرية في المونديال.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

 

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

 

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

بلجيكا إسلام محمد حسام حسن منتخب مصر قائمة منتخب مصر

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