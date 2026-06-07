حمزة عبدالكريم: سنقاتل لإسعاد الجماهير.. ودعم اللاعبين ساعدني على الاندماج فى المنتخب

أكد حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، أن مباراة البرازيل لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، واصفًا المواجهة بأنها تجربة قوية ومفيدة قبل بطولة كأس العالم 2026.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني واللاعبين استقبلوه بشكل جيد منذ انضمامه، مما ساعده على الاندماج سريعًا داخل صفوف المنتخب.

وأضاف: «مش داخلين كأس العالم على إنها تجربة، إحنا عايزين نحقق حاجة كويسة ونقدم مستوى يليق باسم مصر في البطولة».

ووجه لاعب منتخب مصر الشكر للجماهير المصرية على الدعم المستمر، مؤكدًا أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه من أجل تشريف الكرة المصرية في المونديال.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.