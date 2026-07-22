الغربية.. حملات تموينية مكثفة ورقابة على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى ديرب هاشم وميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى، إلى جانب المخابز الواقعة بشارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا، منها 6 محاضر تموينية تضمنت مخالفات نقص وزن بواقع 19 و12 و15 و9 جرامات، إلى جانب مخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية ميت الليث هاشم، بالإضافة إلى 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

حملات تموينية مكبرة

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الميدانية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.