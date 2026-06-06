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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم أصغر نجوم كأس العالم 2026

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

تشهد بطولة كأس العالم 2026 ظهور مجموعة من المواهب الشابة التي تستعد لتسجيل أولى خطواتها على أكبر مسرح كروي في العالم، في نسخة ينتظر أن تكون نقطة انطلاق لعدد من اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل منتخباتهم.

ويتصدر قائمة أصغر المشاركين التشيكي هوجو تشوريك بعمر 18 عامًا و4 أيام فقط، متساويًا مع المكسيكي جيلبرتو مورا، بينما يأتي الألماني لينارت كارل في المركز الثالث بعمر 18 عامًا و109 أيام، يليه السنغالي إبراهيم مباي صاحب الـ18 عامًا و138 يومًا.

أما عربيًا، فيبرز اسم المصري حمزة عبد الكريم الذي يدخل البطولة بعمر 18 عامًا و161 يومًا، ليصبح أحد أصغر اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من المونديال.

أصغر نجوم كأس العالم 2026

التشيكي هوجو تشوريك
18 سنة و 4 أيام

المكسيكي جيلبرتو مورا 
18 سنة و 4 أيام

الألماني لينارت كارل بعمر 18 سنة و109 أيام

السنغالي إبراهيم مباي
18 سنة و138 يوماً

المصري حمزة عبد الكريم  18 سنة و161 يوماً

حمزة عبد الكريم.. مشروع نجم مصري في برشلونة

يحظى حمزة عبد الكريم باهتمام كبير داخل الأوساط الكروية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بعدما واصل تطوير مستواه داخل صفوف برشلونة أتلتيك، التي تعد واحدة من أبرز المدارس الكروية في العالم.

وحرص المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على منح اللاعب فرصة التواجد مع الفراعنة قبل انطلاق كأس العالم، في خطوة تؤكد قناعته بإمكاناته ورغبته في دمج العناصر الشابة داخل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ورغم صغر سنه، يدخل حمزة عبد الكريم البطولة وسط آمال كبيرة بأن تكون المشاركة بداية حقيقية لمسيرة دولية طويلة، خاصة أنه سيحظى بفرصة الاحتكاك بأفضل اللاعبين في العالم واكتساب خبرات استثنائية في سن مبكرة.

حمزة عبدالكريم عبد الكريم أصغر نجوم المونديال الأصغر سنا في المونديال كاس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم

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