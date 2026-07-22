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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء مصابي حادث رأس سدر.. 32 شخصا بينهم 28 سائحا تركيًا و4 مصريين

الحادث
الحادث
ايمن محمد

أعلنت الجهات المختصة أسماء المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر - عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، وأسفر عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 28 سائحًا من الجنسية التركية و4 مصريين، أثناء توجه الفوج السياحي من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة لزيارة منطقة الأهرامات.

وتراوحت الإصابات بين كسور، واشتباه نزيف داخلي، وإصابات بالرأس، وكدمات وسحجات متفرقة، فيما جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت أسماء المصابين، وفقًا للبيانات الأولية، على النحو التالي:

وتر كارادير (29 عامًا - تركي): كسر بعظام الوجه والفك.

الماس نور كارادير (27 عامًا - تركية): اشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة.

سوهيدا يولرس (28 عامًا - تركية): كسر بالفقرة العنقية الخامسة.

يوسف كاتشر (32 عامًا - تركي).

تازرين إليقا (28 عامًا - تركية).

أوزليم توكر (22 عامًا - تركية).

ياسين توكر (32 عامًا - تركي).

فاطمة بيتجول (24 عامًا - تركية).

دريا كاراتس (31 عامًا - تركية).

أيوب أوزديير (23 عامًا - تركي).

هليما سيراك (66 عامًا - تركية).

أسيل سيراك (43 عامًا - تركية).

ميليك ألب (13 عامًا - تركية).

ميليسا ألب (13 عامًا - تركية).

فاتيح جلوجلو (27 عامًا - تركي).

أنيسيس باسارا (31 عامًا - تركي).

إسراء أوزجر (46 عامًا - تركية).

كاجلا كاراتس (24 عامًا - تركية).

سونير ديمير (28 عامًا - تركي).

هدية نور كاراتبا (30 عامًا - تركية).

وهيدا يولرس (30 عامًا - تركية).

فرقان كارتل (31 عامًا - تركي).

تيار جولنبهال كاراتال (27 عامًا - تركي).

أرهان ألب (38 عامًا - تركي).

ديليك ألب (36 عامًا - تركية).

نيفري جوني (31 عامًا - تركي).

داريا كاراتيس (31 عامًا - تركية).

ظريف الأديان (23 عامًا - تركية).

سعيد بمر شحاتة عبد الواحد (43 عامًا - مصري): اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

رامي ملاك شحاتة ميخائيل (36 عامًا - مصري): اشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة.

ياسر شعبان عبد السلام محمود (39 عامًا - مصري): جروح سطحية بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى.

هيثم أحمد خميس (25 عامًا - مصري): كسر مفتوح بالقدم اليسرى واضطراب بدرجة الوعي.

وتواصل جهات التحقيق بمدينة رأس سدر مباشرة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنوب سيناء حادث تصادم اتراك رأس سدر

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