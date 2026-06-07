محمد عبدالجليل: حسام حسن سيُكرّر مسيرة حسن شحاتة مع المنتخب.. والتوأم لايعرفان سوى الانتصارات

يرى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق بالأهلي تعرض للظلم داخل الأهلي.



وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي بقاله 3 سنين متذبذب، ووليد صلاح الدين اتظلم في الأهلي وللأسف كان بيطبطب.

وأضاف: النادي الأهلي بقى يعمل اللي كان بيحصل في ميت عقبة في السنوات الماضية، وكنت أفضل أن مباراة البرازيل تكون في وقت بعيد قبل كأس العالم عشان المعنويات.

وتابع: حسن شحاتة اتظلم وربنا كرمه في المنتخب.. عشان كده أتوقع أن حسام حسن هيعمل حاجة مع المنتخب لأنهم اتظلموا مع أنديتهم.

وواصل: حسام حسن مظلوم لأن الناس كلها بتقول إن عنده روح بس لكن هو شغال فني، ومصطفى محمد لما اتدلع اتفرم وحسام حسن صارم في قراراته.

واختتم: محمد شحاتة وإسماعيل اتظلموا شوية مع المنتخب.. لأنهم أي قرار هيقولوا ماشي، ومصطفى محمد اتدلع جامد ومداش للكورة حقها.