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الشوط الأول انتهي .. منتخب مصر يفرض التعادل 1-1 في ودية البرازيل
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تعادل مُثير بين مصر والبرازيل بعد نصف ساعة من المواجهة الودية
مصطفى زيكو يُعيد الفراعنة إلى المباراة بهدف التعادل أمام البرازيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول انتهي .. منتخب مصر يفرض التعادل 1-1 في ودية البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منتخب البرازيل بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بداية قوية من البرازيل

دخل المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى هدف مبكر سجله برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل إحدى الهجمات المنظمة ليمنح “السيليساو” التقدم ويضع المنتخب المصري تحت ضغط مبكر.

رد سريع من الفراعنة

لم يتأخر رد منتخب مصر كثيرًا، حيث تمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12 بعد هجمة مميزة، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح الفراعنة دفعة معنوية كبيرة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

إصابة وتبديل اضطراري للبرازيل

شهدت المباراة تعرض الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي للإصابة، ليضطر الجهاز الفني للبرازيل إلى إجراء تبديل مبكر في الدقيقة 18، بمشاركة دانيلو بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

تألق دفاعي وحراسة مميزة

واصل المنتخب البرازيلي تهديد مرمى مصر خلال الشوط الأول، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تألق بشكل لافت وأنقذ فرصة محققة من انفراد تام للنجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة 26.

كما لعب الدفاع المصري دورًا مهمًا في الحفاظ على النتيجة، حيث أبعد ياسر إبراهيم كرة خطيرة في الدقيقة 42 كانت في طريقها إلى الشباك، ليحافظ على التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل منتخب مصر

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم:

* حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
* خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.
* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.
* خط الهجوم: عمر مرموش.

شوط ثانٍ مرتقب

مع انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في الشوط الثاني، وسط طموحات مصرية بتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026

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